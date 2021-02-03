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03.02.2021 10:41
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу

Текст: Артем Красиков (Хабаровск)

В Хабаровском крае с 12 февраля предлагают отменить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Обычный режим работы библиотек и музеев начнется уже на этой неделе. Также снова заработает краевой цирк. Театры и спортивные арены по-прежнему будут работать загрузкой зрителей не более 50 процентов. Все изменения вступят в силу после подписания постановления правительства края.

По данным Роспотребнадзора в регионе стабилизируется ситуация с распространением COVID-19.

"Мы фиксируем проявление коронавируса в виде ОРВИ у 55 процентов заболевших, доля пневмоний составляет около 38 процентов, бессимптомные формы отмечаются в 17 процентов случаев, - рассказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лосева.

С начала текущего года на 1260 коек уменьшилось количество мест для больных инфекцией. Всего в Хабаровском крае зарегистрировано более 45 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 257 пациентов скончались.

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