Пропавшая саранская школьница найдена в Пензенской области

Пропавшая накануне в Саранске 14-летняя школьница найдена сотрудниками полиции в Пензенской области. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Об этом сообщил в среду Следственный комитет по региону.

Накануне девочка не вернулась домой после занятий в школе, расположенной по проспекту Российской Армии в Саранске. Об исчезновении дочери в правоохранительные органы заявил отец. Поисками без вести пропавшей занимались не только полицейские, но и волонтеры.

Как пояснили в МВД по Республике Мордовия, опрашивались друзья и знакомые подростка, отрабатывался возможный маршрут ее движения.

- В результате поисковых мероприятий девочка была найдена в городе Пензе, куда добралась на автомобиле такси, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас школьница находится в УМВД города Пензы. В ближайшее время она будет доставлена в Саранск и опрошена следователем для выяснения обстоятельств ее исчезновения.

Полицейские выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках пропавшей.