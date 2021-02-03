Пропавшая саранская школьница найдена в Пензенской области

Пропавшая накануне в Саранске 14-летняя школьница найдена сотрудниками полиции в Пензенской области. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Об этом сообщил в среду Следственный комитет по региону.
Накануне девочка не вернулась домой после занятий в школе, расположенной по проспекту Российской Армии в Саранске. Об исчезновении дочери в правоохранительные органы заявил отец. Поисками без вести пропавшей занимались не только полицейские, но и волонтеры.
Как пояснили в МВД по Республике Мордовия, опрашивались друзья и знакомые подростка, отрабатывался возможный маршрут ее движения.
- В результате поисковых мероприятий девочка была найдена в городе Пензе, куда добралась на автомобиле такси, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас школьница находится в УМВД города Пензы. В ближайшее время она будет доставлена в Саранск и опрошена следователем для выяснения обстоятельств ее исчезновения.
Полицейские выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках пропавшей.