Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор экс-главе республики

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор бывшему главе республики Александру Соловьеву. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества региона.

- Суд проверил по апелляционным жалобам законность, обоснованность и справедливость приговора Завьяловского районного суда и оставил его без изменения, жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сказали в ведомстве.

Напомним, Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года. Его обвинили в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве платных мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе Удмуртии.

14 октября 2020 года Завьяловский районный суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. Так как чиновник 3,5 года провел в СИЗО и под домашним арестом, в тюрьме он проведет 6,5 лет.