Сибирского тиктокера арестовали за пропаганду воровских понятий

В Новосибирской области по решению Чулымского районного суда арестован пользователь интернет сервиса TikTok. Как сообщили в пресс-службе суда, молодой человек разместил в сервисе угрозы применения насилия по отношению к правоохранителям и распространял среди несовершеннолетних воровские понятия.

Данная соцсеть предназначена для размещения и просмотра коротких видеороликов. Именно в такой форме чулымец размещал призывы к молодежи, которые, по мнению суда, были направлены на возбуждение ненависти и на унижение достоинства представителей той или иной социальной группы.

Пропагандистские ролики тиктокера содержали ненормативную лексику, а главное, как говорится в материалах дела, отрицали общепринятые моральные принципы и главенствующую роль права.

Пользователь соцсетей допустил высказывания негативной оценки представителей правоохранительных органов, а также действия, содержащие угрозу насильственного вмешательства в работу отдела МВД по Чулымскому району. Последнее оценивается как экстремистская деятельность.

Согласно решению суда фигурант административного дела признан виновным, ему назначено наказание в виде трех суток ареста.