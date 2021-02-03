8 февраля научное сообщество России традиционно отмечает свой профессиональный праздник. В этом году дата особенно важна - весь 2021-й объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Свой повод для гордости есть и у ученых Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов. Несмотря на сложнейшую ситуацию, сложившуюся в мире из-за пандемии коронавируса, сотрудникам ТувИКОПР удалось сделать ряд интереснейших открытий.

Об этом - наш разговор с врио директора института кандидатом технических наук Валерием Котельниковым.

У истоков

Валерий Ильич, в прошлом году ТувИКОПР отметил двойной юбилей - 45-летие создания академической науки в республике и 25-летие основания собственно самого института. Расскажите, с чего все начиналось?

Валерий Котельников: В феврале 1975 года Президиумом Сибирского отделения Академии наук СССР было создано первое в Туве академическое учреждение - Тувинская экономическая лаборатория Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР. В лабораторию были приглашены без преувеличения светила науки: кандидат географических наук Калгажик Ондарович Шактаржик, кандидаты геолого-минералогических наук Виктор Владимирович Зайков, Владимир Ильич Лебедев и Кужугет Калин-оол Серевич, геологи Валентина Николаевна Гречищева и Валерий Гаврилович Тюлькин, экономисты Александр Донгакович Бегзи, Галина Федоровна Киприевская (Балакина) и Ирина Альбертовна Безъязыкова. Возгла-вил лабораторию кандидат географических наук Калгажик Ондарович Шактаржик. Уже на начальном этапе, в 1975-1979 годах, этот коллектив обосновал целесообразность строительства железной дороги в Туву, дал оценку перспектив социально-экономического развития Тувинской АССР как на краткосрочную (до 1990 года), так и на долгосрочную (до 2010 года) перспективу, провел множество других уникальных исследований.

Так, результаты геолого-металлогенических исследований, выполненные и опубликованные под руководством В. В. Зайкова, ныне доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника Института прикладной минералогии УрО РАН (город Миасс), получили высокую оценку академика Валерия Алексеевича Кузнецова. Они послужили основанием для организации Тувинской геологической лаборатории Института геологии и геофизики СО АН СССР.

В свою очередь высокая эффективность этих двух лабораторий - экономической и геологической - послужила одной из главных предпосылок для создания на их базе в апреле 1995 года собственно самого Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской Академии наук (ТувИКОПР СО РАН). Тем самым изначально было определено главное направление научных изысканий института - сотрудники ТувИКОПР исследуют текущее состояние и вопросы освоения природных ресурсов Республики Тыва и соседних регионов Центральной Азии, а также геолого-экономические и экологические аспекты рационального природопользования.

Какие, например?

Валерий Котельников: Важнейшие разработки ученых нашего института как раз касаются перспектив освоения богатейшего природно-ресурсного потенциала Тувы. В первую очередь, это топливно-энергетические ресурсы. Так, сотрудники ТувИКОПР, специализация которых лежит в области энергетики, глубокой переработки углей и разработки углехимических технологий, активно участвуют в решении стоящих перед регионом энергетических проблем. Мы, к примеру, проводим тщательный мониторинг эффективного экологически щадящего освоения коксующегося каменного угля на таких месторождениях, как Каахемское, Элегестское, Межегейское, Эрбекское, Кочетовское, Чангыс-Хадынское и других. Кстати, потенциал углей республики оценивается более чем в два десятка миллиарда тонн, в том числе миллиарды тонн составляют балансовые запасы коксующихся углей особо ценных марок (Ж и ГЖ).

Кроме того, весомый вклад в освоение природных богатств республики внесли выкладки ученых ТувИКОПР на основе анализа закономерностей геологического строения региона. Благодаря полученным в стенах института данным значительно выросли перспективы выявления месторождений полезных ископаемых на территории Тувы. Наш институт, под научно-методическим руководством Сибирского отделения РАН, работает по государственным заданиям, которые определяет федеральное Министерство науки и высшего образования РФ. Это геологические изыскания, проводимые нами на территории Тувы и сопредельных территорий, в первую очередь Монголии. Но поскольку институт комплексный, такие изыскания - только начало процесса. Так, определив регион распространения тех или иных видов полезных ископаемых, мы не только изучаем геологическую составляющую и свойства минералов, но и прорабатываем возможность их технологического использования, вплоть до разработки механизма глубокой переработки. Этим занимается технологическая лаборатория. За тем, чтобы добываемая институтом информация имела системный характер, следит геоэкологическая лаборатория: задача ее сотрудников - в формировании баз данных и составлении картографии объектов изучения. А сотрудники экономической лаборатории принимали самое активное участие в оценке эффективности строительства железной дороги Курагино - Кызыл.

Задачу - решить!

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в рабочий процесс?

Валерий Котельников: Действительно, прошлый год выдался очень непростым. У ученых обычно много выездной работы, которую, разумеется, нам пришлось отменить, заботясь об их здоровье. В результате сорвалось много поездок, в том числе и за границу. До сих пор общение с коллегами из других регионов и стран происходит по большей части только в интерактивном режиме.

Однако даже в такой сложной ситуации сотрудники ТувИКОПР не сидят без дела. Минувшим летом наши экологи проводили традиционный мониторинг состояния окружающей среды в районах промышленных агломераций, проверяли угольные шахты, предприятия по добыче золота и других полезных ископаемых. Особых замечаний ни к кому не возникло. Выявили лишь одно предприятие, которое было замечено в загрязнении водных ресурсов. По фактам нашей проверки моментально отреагировала прокуратура, предписав предприятию устранить нарушение, что и было сделано. Также интересное исследование в области орнитологии провели наши биологи. Недавно аэропорт Кызыла получил статус международного, по-этому сотрудники проводили оценку его безопасности с точки зрения присутствия в зоне полетов птичьих стай.

Понимаете, ученые не могут не работать, так же как они не могут не думать. Даже в условиях весеннего карантина и самоизоляции мы сами придумали задачу и пытались ее решить. А именно - занялись математическим моделированием ситуации с пандемией. Мы рассматривали коронавирус как отдельный объект и выясняли, как он взаимодействует с другими объектами. Уже в конце апреля нам стали известны два параметра, которые характерны для процесса развития вируса. Первый - это количество дней, за которые должен проболеть человек. Согласно нашим подсчетам, получилось 20-22 дня - от начала заболевания до полного выздоровления, включая этап восстановления. Второе, что было исследовано, - длительность пика коронавируса - от начала процесса и до того, как он пойдет на затухание. Мы изучили данные более чем 200 стран, и в целом получилось, что этот процесс занимает от 90 до 120 дней, иными словами, от трех до четырех месяцев. Все подтверждается: первый пик начался в феврале, пошел на спад в мае. Для исследований использовали математическую формулу - так называемое распределение Гаусса. Получив эти данные, стали искать ответы на вопросы: что влияет на вирус и как с ним бороться, кроме как носить маску и делать прививки? Выявился интересный фактор - оказалось, на распространение COVID-19 влияет долгота дня, ведь спад происходит летом, а всплеск - зимой. Чтобы понять, насколько влияет на вирус солнечная активность, мы исследовали рост заболеваемости сначала в странах Северного полушария, затем - Южного. С одной стороны, Россия, Великобритания, Германия, Франция, США, с другой - Бразилия, Аргентина, страны африканского континента. В каждом полушарии с приходом коротких дней вирус заметно активизировался. И затухал, как только наступало потепление и рос световой день.

В итоге получилось, что первый помощник в борьбе с заболеванием - ультрафиолет, ведь чем дольше день, тем больше облучение ультрафиолетом. Поскольку любое, даже самое фундаментальное исследование может принести наглядную пользу, понятно - информацию об ультрафиолете можно использовать в практических целях. Например, добавлять его, разумеется, в разумных количествах, в электрическое освещение. Итоги исследований сотрудники ТувИКОПР уже опубликовали в нескольких авторитетных зарубежных научных журналах и получили большой резонанс.

Раскрыть всю пользу

Какие еще проекты у вас "на карандаше"?

Валерий Котельников: Есть еще несколько проектов, которыми мы надеемся заинтересовать потенциальных инвесторов. Например, уголь. Насколько известно, сейчас углеродная энергетика переживает спад. С другой стороны, как я уже отмечал, Тува обладает огромными угольными месторождениями: по прогнозам, запасы составляют более 22 миллиардов тонн. Из этого органического вещества вполне можно добывать так называемый пластовый газ. Если проект заработает, в перспективе республику, наверное, можно было бы перевести на этот более экологический вид топлива.

Миллиардами тонн исчисляются и запасы алюминия, но они пока не исследованы детально - здесь геологам предстоит еще много работы. Идет разработка месторождения полиметаллических руд.

Так что, думаю, Туве есть что предложить потенциальным инвесторам. И это только ближайшие направления. Нельзя забывать и об инфраструктуре: это в первую очередь железная дорога - надеюсь, ее строительство будет продолжено более быстрыми темпами, потому что магистраль Кызыл - Курагино Туве и соседним регионам, входящим в "Енисейскую Сибирь", жизненно необходима. С автомобильными дорогами в Туве сейчас полный порядок, их поддерживают в идеальном состоянии. Аэропорту "Кызыл" присвоили статус международного, что, разумеется, также открывает огромные перспективы для республики. Так что три составляющие - железная и автодороги, а также аэропорт в скором будущем начнут работать в связке с Монголией и, как следствие, с находящимся рядом Китаем. Что даст Туве возможность стать мощным российским плацдармом для сотрудничества с остальными странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

На правах рекламы