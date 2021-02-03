Губернатор Вологодской области сделал прививку от COVID-19

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников привился от COVID-19. Он заранее записался на прививку и ждал своей очереди.

Как сообщил сегодня руководитель региона на своей странице ВКонтакте, чувствует он себя хорошо.

В Вологде прививку от коронавируса делают в пяти городских поликлиниках и больнице № 2. В поликлинике № 1, например, в день прививают по 90 жителей. Приоритет - пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания. В регион поступило еще 7200 доз вакцины.

По словам заместителя главного врача городской поликлиники № 1 Натальи Лобинцевой, пациенты после прививки в течение получаса находятся под наблюдением медиков. У привитых поствакцинальных осложнений не наблюдалось. Но после прививки наблюдались гриппоподобный синдром и недомогание. Реакция длится день-два.

Что касается губернатора Олега Кувшинникова, то через три недели он ожидает следующую инъекцию. По его мнению, личного общения с жителями Вологодчины теперь у него станет больше.