Под Калининградом рыбаков на льдине унесло в Куршский залив

Группу рыбаков, унесенных в Куршский залив на оторвавшейся льдине, спасли с помощью пограничников.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава администрации Славского городского округа Эдуард Кондратов. По его словам, сигнал о происшествии поступил диспетчеру ЕДДС Славского городского округа 2 февраля от жителей поселка Причалы.

Оперативная группа славской администрации выехала на место с сотрудниками полиции. После оценки ситуации было решено обратиться за помощью в региональное пограничное управление ФСБ России, где имеются катера на воздушных подушках, способные передвигаться по суше, воде и льду.

Уже через час после получения сигнала рыбаков обнаружили, эвакуировали на берег и передали полицейским для установления личностей. Пострадавших среди любителей зимней рыбалки не оказалось.

- Теперь их ждет справедливое наказание за нарушение правил безопасного нахождения на льду, - добавил Эдуард Кондратов. - Выражаем огромную благодарность бдительным жителям и пограничникам за оказанную помощь.