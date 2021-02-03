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03.02.2021 12:52
Рубрика: Культура

Кровля над бельведером

Усадьбу Демидовых восстановят
Текст: Светлана Смирнова (Ленинградская область)
Российская газета - Санкт-Петербург № 21(8372)
В усадебном доме горнопромышленника Демидова в поселке Тайцы Гатчинского района начались восстановительные работы. В рамках противоаварийных работ планируется устройство временной кровли над зданием и бельведером, заполнение дверных и оконных проемов. Рабочие создадут павильон над крыльцом главного входа и оградят угловые террасы.
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Главный усадебный дом промышленника Демидова был построен по проекту Ивана Старова в конце XVIII века. Он является частью уникального дворцово-паркового ансамбля, находящегося под охраной ЮНЕСКО. В последней трети XIX века усадьба дважды сменила хозяев. С 1870 года Тайцы находились в собственности государства, а с 1897 года усадьба использовалась как санаторий для больных легочными заболеваниями. Последние двадцать лет старинный особняк простоял в запустении. Усадьба Демидовых - памятник культурного наследия федерального значения XVIII века. В собственность Ленинградской области его передали в 2015-м. Сейчас он закреплен за Парковым агентством Ленинградской области, под эгидой которого и началось возрождение объекта. Проект реставрации дома-дворца разработан Коневскими реставрационными мастерскими. Ориентировочные затраты на реставрацию усадебного дома составят около 276 миллионов рублей.

Известно, что усадьба Демидовых в Тайцах отличалась необычной планировкой: по углам квадратного дома были террасы-лоджии. Дом имел два входа с каменными львами и завершался башенкой с часами и колоколом. А окружал его обширный живописный парк с многочисленными сооружениями. Из них до наших дней сохранились грот, "готические" ворота и солнечные часы. Их признали выявленными объектами наследия с перспективой перевода в категорию памятников. Они тоже ждут реставрации. Кстати, на территории усадьбы с советских времен сохранилось несколько жилых квартир, которые еще предстоит расселить. Реставрация усадьбы Демидовых проходит в несколько этапов и займет в общей сложности около десяти лет.

Восстановление пройдет поэтапно и займет около десяти лет

В рамках первого этапа реставраторы уже провели демонтаж гнилых окон и старых лестничных перил. Впереди работы по замене верхнего фонаря дома - он оказался в аварийном состоянии. Но само здание, построенное из гатчинского доломита и кирпича, сохранилось без серьезных потерь. Для его восстановления потребуются только небольшие перекладки и вставки.

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В перспективе усадьбу Демидовых планируют использовать под представительские и выставочные цели: здесь будут информационный центр, кафе, пространство для организации выставок. Вторым этапом реставрационных работ станет восстановление входной зоны поместья Демидовых: будут восстановлены каретные сараи, дом управляющего, хозпостройки. Здесь планируется построить котельную, подвести электричество, сделать локальную канализацию и водопровод.

Впереди и работы по реставрации усадебного парка. Его площадь составляет 180 гектаров. В перспективе он должен стать местом познавательного отдыха. Эксперты уже провели инвентаризацию деревьев и составили карту посадок. Главная задача - вылечить и сохранить дубы и липы, которым по 200-300 лет. В перспективе планируется восстановить плотину и мельницу. А вот восстановление полностью утраченных объектов в планы не входит. Нет смысла строить новодел на месте сооружений, которые были построены при Демидовых или более поздних хозяевах, уверены эксперты. Например, "Храм солнца" в виде красивой беседки на пересечении аллей восстановят, а вот новодел на месте полностью утраченного здания на том месте, где бьют ключи, строить не будут...

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