Трое жителей Армавира обманули пайщиков на 250 млн рублей

На Кубани завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении троих жителей Армавира от 37 до 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным следствия, обвиняемые, руководители армавирских кредитно-потребительских кооперативов, привлекли деньги пайщиков, пообещав им получение прибыли от 10 до 25 процентов годовых.

Так, с 2011 до 2020 год по договорам передачи личных сбережений с 234 человек фигуранты получили около 250 миллионов рублей, однако, не выполнили условий, а деньги потратили.

Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, а третий - под арестом. Уголовное дело направлено в суд. Им грозит до десяти лет лишения свободы.