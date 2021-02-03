В Сочи будут судить мужчину, напавшего на собаку с ножом

В Сочи под суд пойдет 38-летний житель Волгоградской области, обвиняемый в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как выяснилось, вечером 1 января 2021 года он привел собаку породы бордоский дог на Успенское кладбище Центрального района Сочи, ударил ее ножом в шею и покинул место происшествия. Но собака, воспринимая его своим хозяином, пошла за ним. Около дома 110 по улице Альпийской злоумышленник еще несколько раз ударил ее ножом и скрылся.

Пострадавшего пса обнаружил один из местных жителей и отвез к ветеринарному врачу, который его спас. При осмотре у собаки в области трахеи нашли тяжелые колото-резаные раны, которые считаются несовместимыми с жизнью.

Уголовное дело направлено мировому судье Центрального района Сочи. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.