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03.02.2021,  
13:52
Текст:  Антон Валагин

Россия и Индия договорились о совместном производстве МиГ-35

На аэрокосмическом салоне Aero India 2021 в Бангалоре Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве российского самолета МиГ-35 и о его продвижении в тендере на покупку индийским минобороны 110 истребителей.

- Достигнута предварительная договоренность с корпорацией HAL о совместном участии в проекте, - приводит "Интерфакс" слова замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Рособоронэкспорт" уже направил индийской стороне предложение о поставке авиатехники, на авиасалоне МАКС-2019 индийские летчики смогли полетать на МиГ-35.

- Ожидаем объявления тендера на поставку самолетов. Но более быстрая и надежная работа по этому вопросу и поставка самолетов возможна в рамках межправительственного соглашения, - отметил Дрожжов.

Ранее стали известны условия будущего тендера. Нью-Дели планирует заказать 110 многоцелевых истребителей. 17 самолетов должны быть поставлены готовыми, остальные 93 собраны индийским "стратегическим партнером" по лицензии. Стоимость программы оценивается в 15-18 миллиардов долларов. О намерении участвовать в конкурсе заявили производители американских истребителей F-16 и F/A-18, европейского Eurofighter Typhoon, французского Rafale и шведского Gripen E.

МиГ-35 - российский многоцелевой истребитель, дальнейшее развитие семейства МиГ-29. По данным производителя, самолет способен обнаруживать до 30 воздушных целей в радиусе 160 км и осуществлять захват до шести воздушных и четырех наземных целей одновременно. В арсенал истребителя входят перспективные средства воздушного поражения - в том числе большой дальности, позволяющие атаковать без захода в зону действия ПВО противника.

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