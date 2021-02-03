С нелегалов в Европе теперь тоже требуют справки об отсутствии коронавируса

Страх заразиться коронавирусом проник повсеместно, даже в ряды мафии, занимающейся перевозками нелегальных мигрантов в Европу. И теперь они требуют от своих "клиентов" отрицательный тест на COVID-19.

О новых требованиях стало известно после того, как испанская полиция перехватила на прошлой неделе неподалеку от Майорки катер с мигрантами. Капитана судна арестовали, а шесть его "пассажиров" отправили на карантин. От них-то стражи порядка и узнали, как теперь действует мафия. Помимо того, что за билет в один конец нелегалам требуется собрать 4 тысячи евро, так им еще надо обзавестись справкой об отсутствии коронавируса. С таким документом они даже могут попытаться притвориться туристами. Впрочем, на Балеарских островах это сейчас не поможет, этот испанский регион переживает один их худших периодов в истории туризма, отдыхающих практически нет.

Как отмечает El Mundo, в прошлом году стражи порядка перехватили около Балеарских островов 1464 мигранта, что является рекордными показателем. Нелегалы пытались воспользоваться представившейся возможностью, когда власти Испании открыли границы после первой волны пандемии и на курорты королевства отправились туристы из разных стран. Однако сейчас царит необычное затишье. Прежде в январе у полиции и береговой охраны было много работы, это был один из самых горячих месяцев, когда к островам шли целые потоки лодок с нелегалами. Сейчас же из-за всех антиковидных ограничений и усиленной работы правоохранительных органов мало кто рискует отправиться в путь.