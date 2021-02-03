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Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID

Новости
    03.02.2021, 20:08
Текст:   Олег Усков

Третья часть "Фантастических тварей" вполне имеет шансы стать очередным "проклятым" фильмом - не хуже 25-го "Бонда" по накалу бедствий.

Фото: Kevin Winter/Getty Images/AFP
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Напомним. Работы над картиной, от которой зависит дальнейшая судьба франшизы, уже откладывали и переносили из-за COVID, потом состоялась несколько противоречивая для поклонников, хотя и обнадеживающая рокировка Джонни Депп - Мадс Миккельсен в роли Гриндевальда, а теперь вот это: на проект прокрался мутировавший коронавирус.

Как передает Daily Mail, Warner Bros. приостановили производство картины в своих студиях в Ливсдене из-за обнаружения т.н. южноафриканского штамма COVID, которым оказались заражены члены съемочной группы картины.

При этом подчеркнуто, что все "пандемические" протоколы безопасности строжайшим образом соблюдались. И тем не менее…

Кто именно был инфицирован новым штаммом - не разглашается. При этом предположено, что это может быть кто-то из основных, "незаменимых" актеров, ведь техперсонал-то вполне можно заменить.

Например, в прошлом году на съемках заразился один из третьестепенных участников команды проекта, консультант по диалектам, но тогда съемки не прерывались.

По словам инсайдера, пока неизвестно, когда рабочие процессы возобновятся.

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