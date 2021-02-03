СМИ: Контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым продлен не будет

Контракт с художественным руководителем театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым продлеваться не будет. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
По имеющейся информации, контракт с ним заканчивается в конце этого месяца.
- Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, - отметил источник агентства.
Кирилл Серебренников является художественным руководителем "Гоголь-центра" с августа 2012 года.
Напомним, летом минувшего года Мещанский суд Москвы приговорил создателя "Седьмой студии" Серебренникова к 3 годам заключения условно и штрафу в 800 000 рублей. Режиссер признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.