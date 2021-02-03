СМИ: Контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым продлен не будет

По имеющейся информации, контракт с ним заканчивается в конце этого месяца.

- Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, - отметил источник агентства.

Кирилл Серебренников является художественным руководителем "Гоголь-центра" с августа 2012 года.

Напомним, летом минувшего года Мещанский суд Москвы приговорил создателя "Седьмой студии" Серебренникова к 3 годам заключения условно и штрафу в 800 000 рублей. Режиссер признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.