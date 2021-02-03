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03.02.2021 15:05

США должны наладить отношения с КНР

Китай надеется, что новая администрация США под руководством Джо Байдена выберет путь взаимовыгодного сотрудничества и устранения разногласий в отношениях с КНР, определит правильное направление для развития двусторонних отношений. Об этом 2 февраля заявил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе онлайн-встречи с представителями Национального комитета по американо-китайским отношениям.
У Китая и США есть много возможностей для сотрудничества. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая У Китая и США есть много возможностей для сотрудничества. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
У Китая и США есть много возможностей для сотрудничества. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

За последние четыре года из-за того, что некоторые американские политики рассматривали Китай в качестве основного стратегического соперника, китайско-американские отношения переживали тяжелый период, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Действия Вашингтона оказали негативное влияние на мир и стабильность во всем мире. Аналитики полагают, что уважительное отношение США к Китаю является ключом для улучшения двусторонних отношений.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Заместитель директора Института по изучению политики при Американской ассоциации азиатских исследований Данил Луссел отметил, что Вашингтон больше не должен упускать возможности улучшить отношения с Китаем, необходимо продвинуть эти отношения в конструктивное русло. Чтобы достичь этой цели, по мнению аналитиков, во-первых, Вашингтон должен понять, что Китай осуществляет устойчивое развитие для того, чтобы китайский народ жил счастливо, а другие страны мира, в том числе и США, могли совместно развиваться. Китай никогда не стремится изменить и заменить США, а США не должны пытаться изменить и переформатировать Китай.

Во-вторых, Пекин никогда не вмешивается во внутренние дела США, одновременно Вашингтон обязан придерживаться принципа "одного Китая" и немедленно прекратить вмешательство в китайские вопросы, касающиеся Сянгана, Тибета и Синьцзяна, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью КНР. Как отметил известный американский политик Генри Киссинджер, укрепление американо-китайских отношений позволяет противостоять актуальным вопросам, стоящим перед всем миром. По его словам, обе стороны должны усиливать регулирование и контроль разногласий путем диалога. Недавно в газете "USA Today" сообщалось, что администрации Джо Байдена необходимо отказаться от недальновидных действий в отношении Китая, проводимых его предшественником. Миру нужен Китай, который всеми силами помогает другим подготовиться к противодействию возможным вызовам в сфере общественного здравоохранения.

У Китая и США есть много возможностей для сотрудничества в сфере борьбы с пандемией, восстановления экономики, изменения климата и в других областях. Новая администрация США должна совместно с китайской стороной вернуть двусторонние отношения в конструктивное и предсказуемое русло, ведь факты показывают, что взаимодействие между Китаем и США является главным направлением мировой экономики, отвечая общим интересам всех сторон.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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