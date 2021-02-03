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Рубрика: В мире

США поддержали решение Зеленского о закрытии украинских телеканалов

Текст: Алла Владимирова

Вашингтон заявил, что поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении трех оппозиционных телеканалов. Об этом говорится в сообщении американского посольства на Украине.

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов

Вашингтон в таких ситуациях регулярно критикует правительства неугодных стран за якобы попытки заглушить альтернативные голоса и перекрыть кислород оппозиционным СМИ. Но украинская тема давно стала инструментом информационной войны простив России, поэтому декларируемые американцами ценности отступают на второй план. В дипмиссии назвали закрытие телеканалов, рассказывавших о коррупции в окружении Зеленского, противодействием злонамеренному влиянию России".

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельцу, депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарасу Козаку, санкций сроком на пять лет. В офисе президента этот шаг ожидаемо объяснили борьбой с "российской пропагандой". Телеканалы вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube. Однако Министерство культуры и информационной политики Украины намерено направить запрос с требованием заблокировать их и на этой платформе.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Политический кризис на Украине

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