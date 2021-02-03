Постановление администрации Томской области от 1 февраля 2021 № 21а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.01.2021 № 27-3/10/В-451 постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует до 31 декабря 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин











