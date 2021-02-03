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03.02.2021 17:02
Рубрика: Коммерческий транспорт

Toyota запустила в России продажи пикапа Hilux c бензиновым мотором

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota объявила о том, что начались продажи модели Hilux в новой версии "Стандарт".

Фото: Борис Захаров/РГ
Toyota обогнала Volkswagen и стала лидером по продажам автомобилей в мире

Впервые на российском рынке пикап будет доступен с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 166 л. с. К его преимуществам относится неприхотливость к качеству топлива и адаптация к бензину с октановым числом 92, а также к работе при низких температурах.

Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и трансмиссией с подключаемым полным приводом, позволяющим экономить топливо при движении по асфальту.

В стартовой комплектации доступен автомобиль с полноценным зимним пакетом, принудительной блокировкой заднего межколесного дифференциала, внедорожными шинами и широким арсеналом систем активной безопасности.

Toyota Hilux в новой версии "Стандарт" доступен по цене от 2 609 000 рублей.

Как отмечают в Toyota, Hilux является самым популярным выбором корпоративных клиентов в нашей стране, имея долю рынка в 53%. Из 2580 экземпляров модели, реализованных в 2020 году, 1730 автомобилей были приобретены для решения бизнес-задач.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota