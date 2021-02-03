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03.02.2021,  
15:48
Текст:  Алексей Брусилов

Украинская армия хочет избавиться от автомобилей УАЗ

Военное ведомство Украины намерено в ближайшее время объявить открытый конкурс на разработку единого армейского внедорожника. Об этом сообщает информационно-консалтинговая компания Defense Express.
Фото: Антон Денисов \ РИА Новости Фото: Антон Денисов \ РИА Новости
Фото: Антон Денисов \ РИА Новости

Планируется, что уже в 2021 году должны начаться опытно-конструкторские работы по созданию автомобиля, который должен вытеснить из войск "советское наследие" - УАЗ-469 и УАЗ-3151.

По разным оценкам, в украинской армии сейчас эксплуатируется менее трех сотен таких машин. Большая часть из них - техника, доставшаяся в наследство от трех округов Советской армии. Небольшое количество (буквально несколько десятков) таких транспортных средств было закуплено в России до 2010 года. Известно также, что в части ВСУ были мобилизованы "уазики" из гражданских организаций.

Их использовали не только как командирские и транспортные машины, некоторые были превращены в гантраки. Они получали легкое бронирование, а также крупнокалиберные пулеметы ДШК.

Предполагается, что в конкурсе примут участие как государственные, так и частные предприятия.

Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
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Изготовленные опытные образцы сразу направят на испытания, где им предстоит выдержать тесты и задания. Победитель получит право поставки своего изделия в войска.

Российские эксперты считают, что создать полностью украинский джип не получится. Вероятно, будет проводиться обычная сборка какого-нибудь автомобиля иностранной разработки.

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