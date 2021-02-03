Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко

Скончался один из авторов телешоу "Кривое зеркало" Вячеслав Полейко.

О смерти коллеги сообщил в своем Instagram юморист Александр Морозов, отметив, что для него внезапный уход друга стал потрясением. Причина смерти артиста не названа.

"Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора "Кривого зеркала" Славы Полейко", - сообщил Морозов.

Полейко закончил Московский авиационный институт. В 1979-м работал актером в Театре Михаила Задорнова. Автор монологов Задорнова, Евдокимова и Петросяна, с которым Вячеслав начал сотрудничать еще в 80-х.

Был постоянным автором "Кривого зеркала", сочиняя репризы для "Новых русских бабок".