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Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко

ТВ и сериалы
    03.02.2021, 23:37
Текст:   Олег Усков

Скончался один из авторов телешоу "Кривое зеркало" Вячеслав Полейко.

О смерти коллеги сообщил в своем Instagram юморист Александр Морозов, отметив, что для него внезапный уход друга стал потрясением. Причина смерти артиста не названа.

"Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора "Кривого зеркала" Славы Полейко", - сообщил Морозов.

Полейко закончил Московский авиационный институт. В 1979-м работал актером в Театре Михаила Задорнова. Автор монологов Задорнова, Евдокимова и Петросяна, с которым Вячеслав начал сотрудничать еще в 80-х.

Был постоянным автором "Кривого зеркала", сочиняя репризы для "Новых русских бабок".

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