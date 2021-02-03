В Австрии объявили о частичном снятии карантина

Австрия начнет постепенно открываться после жесткого карантина. Через две недели будет проведена контрольная сверка по заболеваемости коронавирусом, после чего последуют дальнейшие шаги правительства, заявил канцлер Себастьян Курц.

Так, 8 февраля откроются магазины розничной торговли при условии обеспечения надлежащих мер безопасности. Покупатели и продавцы обязаны носить респираторы FFP2, а на одного клиента должно приходиться 20 квадратных метров площади. Это правило распространяется также на музеи, библиотеки и зоопарки.

Кроме того, разрешено открывать парикмахерские и салоны по уходу за телом. Клиенты обязаны иметь при себе отрицательный результат теста, который не должен быть старше 48 часов.

С 8 февраля занятия в школе будут проходить за партами. При этом младшие и старшие классы разведут по сменам. Однако в очных занятиях могут принимать участие ученики, сдавшие тест, в противном случае они продолжат обучение в дистанционном формате.

Комендантский час сохранится только в ночное время. В течение дня могут встречаться два домохозяйства. Одновременно ужесточится контроль над соблюдением правил безопасности. Штраф за отсутствие защитной маски увеличится с 25 до 90 евро, а за несоблюдение дистанции - с 50 до 90 евро.