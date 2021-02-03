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Рубрика: В мире

В Австрии объявили о частичном снятии карантина

Текст: Александр Саможнев

Австрия начнет постепенно открываться после жесткого карантина. Через две недели будет проведена контрольная сверка по заболеваемости коронавирусом, после чего последуют дальнейшие шаги правительства, заявил канцлер Себастьян Курц.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Так, 8 февраля откроются магазины розничной торговли при условии обеспечения надлежащих мер безопасности. Покупатели и продавцы обязаны носить респираторы FFP2, а на одного клиента должно приходиться 20 квадратных метров площади. Это правило распространяется также на музеи, библиотеки и зоопарки.

Кроме того, разрешено открывать парикмахерские и салоны по уходу за телом. Клиенты обязаны иметь при себе отрицательный результат теста, который не должен быть старше 48 часов.

С 8 февраля занятия в школе будут проходить за партами. При этом младшие и старшие классы разведут по сменам. Однако в очных занятиях могут принимать участие ученики, сдавшие тест, в противном случае они продолжат обучение в дистанционном формате.

Комендантский час сохранится только в ночное время. В течение дня могут встречаться два домохозяйства. Одновременно ужесточится контроль над соблюдением правил безопасности. Штраф за отсутствие защитной маски увеличится с 25 до 90 евро, а за несоблюдение дистанции - с 50 до 90 евро.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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