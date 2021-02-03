В начале прошлого года мы собрали группу профессионалов разных специализаций и попросили пофантазировать - какими вещами и открытиями нас сможет удивить 2020-й.

Экспертами выступили крупнейший специалист в области химии, академик РАН Владимир Минкин, известный писатель-фантаст Руслан Мельников и электромонтер Игорь Дрынчев. Настало время вспомнить их пророчества. Что сбылось, а что нет?

Итак, особые надежды были связаны с черной дырой в центре галактики M87, которую называют "вратами ада". Там сталкиваются нейтронные звезды и зарождаются химические элементы. Она могла стать источником новых сведений о материи, о мире...

Не стала. "Врата ада" не распахнулись, что, может, и к лучшему. Зато в другой далекой-далекой галактике пропала звезда, которая была в 2,5 миллиона раз ярче Солнца. Бесследно. Что это значит, пока трудно сказать. Впрочем, звезды нас волнуют в двух случаях: 1) когда вокруг тебя все хорошо до скуки и хочется чего-то внеземного; 2) из космоса к Земле несется комета (астероид), и нам всем страшно.

Сейчас ни того ни другого. А с более приземленными проблемами вроде утечек воздуха с МКС космонавты справились. Потому даже такое неординарное событие, как доставка с Луны на Землю китайским зондом "Чанъэ-5" двух кило грунта, потонуло в рутине новостей. Предположу, что и в наступающем году нас будут больше волновать дела земные.

Ну, конечно, если что-то не прилетит из космоса. Но лучше, если бы ничего и не прилетело. Не до того - ковид надо победить.

Новые элементы таблицы Менделеева

Открытия в Марианской впадине. Появление квантовых компьютеров

Злодейка пандемия спутала все планы. Самые волнующие "химические вопросы" - это в каких пропорциях разбавлять спирт для дезинфекции продуктов из магазинов. И сколько глицерина добавлять в упомянутый раствор, чтобы уберечь кожу рук...

С квантовыми компами еще сложнее. Нет, успехи налицо, недавно журнал Nature порадовал: группа международных ученых совершила прорыв. Дословно: "Удалось впервые получить квантовые состояния майораны в двумерном сверхпроводящем материале. Это еще один шаг на пути создания топологических кубитов".

Вот согласитесь, молодцы же ученые! И на сердце сразу стало легко и весело. Одна беда: лично я ни одного слова не понял. А вы? Но зато знаю, что автор идеи квантового компьютера на основе этих заумных топологических кубитов - наш человек. Москвич Алексей Китаев, 57 лет, обладатель американского "гранта гениев". В конце 90-х годов он уехал в Штаты. Сегодня профессор Калифорнийского технологического института и член Международного консультативного совета Российского квантового центра.

Ну а прогноз о штурме Марианской впадины можно считать "зачетным". Нет, до массового вылова глубоководного анчоуса, который закроет продовольственную проблему в мировом масштабе, дело пока не дошло. Но прошлой весной наш "Витязь-Д" погрузился на дно Марианской впадины, став первым успешно там отработавшим автономным аппаратом. А в конце 2020 года туда же погрузился китайский аппарат Fendouzhe ("Борец") с тремя исследователями на борту. Пожалуй, сенсация. До этого аппараты, достигшие дна Марианской впадины, были только у трех стран - у нас, США и Японии. Кстати, на августовском форуме "Армия-2020" наш "Витязь-Д" впервые был представлен публично. Это роботизированный комплекс, способный работать на глубине 13,5 км. Но поскольку таких глубин нет, то его рекорд - 10 028 метров.

За лето 2020-го на дне Марианской впадины побывало больше людей, чем за предыдущие 60 лет. Фото: youtube.com / cctv news

Напомню, Марианскую впадину открыли в 1875 году. Первыми достигли ее дна американец Дон Уолш и швейцарский океанолог Жак Пикар: зимой 1960 года на батискафе "Триест". И как было справедливо отмечено в прогнозах "РГ", до 2020 года на дне самой глубокой впадины планеты побывали всего четыре человека. Но минувшим летом там стало тесновато: в Марианскую устремились бизнесмены, туристы, альпинисты, космонавты, ученые. Причем среди глубоководников были две женщины.

Летающее авто

Крылья и роботы-друзья

Строго говоря, прогноз о появлении летающих автомобилей был риторическим. Первые крылатые авто были созданы еще в середине 1950-х. Сейчас разрабатывают и испытывают их очередное поколение. В 2019-м Boeing протестировала летающее такси вертикального взлета: аппарат поднялся в воздух, завис и успешно приземлился. Пилотируемые такси испытывали в Швейцарии, Словакии, Японии, а беспилотные - в Германии, Южной Корее... В общем, они не фантастика, а реальность. Поэтому актуален иной прогноз: когда и где разрешат их эксплуатацию? Какая страна первой позволит им массово ездить по обычным дорогам, облетая при необходимости пробки? Ответа все еще нет.

Крылья с экзоскелетом - тоже мимо. Как стартап или военная разработка - пожалуйста, но до массового бытового применения - как пешком до Парижа.

А вот роботы в качестве партнеров и членов семьи - реальность. Сложные конструкции - дорого. Зато интерактивные роботы-собаки, понимающие дюжину команд, многим по карману, они стоят от 5000 рублей. Другой вопрос, а так ли нужны сложные киборги? Может, поживем еще среди людей?

Туристические цеппелины

Протезы рук и ног с подзарядкой от розетки. Электрический ток без проводов

Туризм на дирижаблях не состоялся. Вообще карантин и самоизоляция нанесли тяжелый удар по туризму. Отрасли надо как-то оправиться хоть бы по традиционным видам путешествий.

Ток без проводов, как завещал великий Никола Тесла, тоже мимо кассы. Позволю себе ремарку: а зачем? Мы и так живем в мире бесконечных излучений. Пусть хоть ток остается в проводах, читай: в изоляции.

Впрочем, это не мешает делать все более продвинутые подставки-подзарядки для гаджетов. Да и будущее электромобилей связано с технологиями беспроводной передачи электричества на борт. Но вот как сделать магнитное "подзарядочное" поле эффективным, с высоким кпд, но при этом безопасным для всех окружающих - очередной вопрос.

Позитивные новости о протезах. Они, правда, не из области техники, которую заряжают от бытовой розетки, но тоже ничего. На 3D-принтере напечатали очередную "запчасть для человека" - роговицу глаза, что сделает доступными операции по ее трансплантации. И то ли еще в наступившем году они для нас на медицинских 3D-принтерах напечатают!

Кстати

Что предсказать никому не удалось

Чудом не вылившийся в войну обмен ракетными ударами между США и Ираном. Пандемию со всеми вытекающими последствиями. Социально-расовые бунты в США, которые докатилась до Европы в виде сюрреалистичной "битвы с памятниками". События в Беларуси. Войну в Карабахе с триумфом дронов. Частный запуск человека в космос. Развитие искусственного интеллекта - нейросетей с их пугающими возможностями.

Предположу, что именно нейросети, а также новые фантастические модели дронов пропишутся в топе новостей и в наступившем году.