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Рубрика: В мире

В Гонконге ограничительные меры из-за COVID-19 продлили до 17 февраля

Фото: AP Photo/Kin Cheung Фото: AP Photo/Kin Cheung
Фото: AP Photo/Kin Cheung

Власти Гонконга до 17 февраля продлили ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. Данное решение вызывает удивление, поскольку ситуация с распространением SARS-CoV-2 в мегаполисе улучшается. За сутки в городе было выявлено всего 25 инфицированных.

Фото: REUTERS/TYRONE SIU
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Как пишет ТАСС, вечером второго февраля медики протестировали на коронавирус жителей 17 домов в ряде густонаселенных районов. Пробы сдали более 2 тысяч человек. Но среди них не оказалось носителей вируса. Сейчас в больницах Гонконга находятся 723 пациента с COVID-19, 30 из них - в критическом состоянии.

С декабря в мегаполисе закрыты все развлекательные заведения, спортзалы, салоны красоты, музеи. После шести вечера рестораны работают только навынос. Нарушителям масочного режима грозит штраф в размере 645 долларов США.

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