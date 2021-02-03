В Гонконге ограничительные меры из-за COVID-19 продлили до 17 февраля

Власти Гонконга до 17 февраля продлили ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. Данное решение вызывает удивление, поскольку ситуация с распространением SARS-CoV-2 в мегаполисе улучшается. За сутки в городе было выявлено всего 25 инфицированных.

Как пишет ТАСС, вечером второго февраля медики протестировали на коронавирус жителей 17 домов в ряде густонаселенных районов. Пробы сдали более 2 тысяч человек. Но среди них не оказалось носителей вируса. Сейчас в больницах Гонконга находятся 723 пациента с COVID-19, 30 из них - в критическом состоянии.

С декабря в мегаполисе закрыты все развлекательные заведения, спортзалы, салоны красоты, музеи. После шести вечера рестораны работают только навынос. Нарушителям масочного режима грозит штраф в размере 645 долларов США.