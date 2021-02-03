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Рубрика: Общество

В Китае издан Большой толковый словарь русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
В пекинском издательстве "Shangwu Yinshuguan" вышел Большой толковый словарь русского языка. Он представляет собой однотомный справочник, объясняющий значения и особенности 130 тысяч слов русского языка. Словарь станет настольной книгой для тех, кто изучает русский язык как иностранный, считают в Российском обществе преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).

Величина словника позволяет полно представить лексический состав русского языка двадцать первого столетия. В издании содержится лексика всех стилистических пластов и литературных жанров, а иллюстративный фонд словаря содержит речения, основанные на реальных текстах, пословицы, поговорки, афоризмы, цитаты признанных классиков русской литературы.

Фото: iStock
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Всем лексическим единицам словаря даны его языковые характеристики: написание, ударение, особенности произношения, грамматические формы, значения, сочетаемость, этимология. Указаны и присущие этим словам дополнительные смысловые нагрузки (исторические, эстетические, символические).

Новинка предназначена для представителей самых разных профессий и специальностей, которым по роду занятий требуется получить справку о значении слова, правилах его употребления и сфере использования. Редактор нового толкового словаря доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и вице-президент РОПРЯЛ Сергей Кузнецов особо подчеркнул высокий профессионализм китайских редакторов и корректоров. "Выражаю здесь искреннюю признательность за их работу", - сказал филолог.

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