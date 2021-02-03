В Пентагоне не исключили возможность ядерной войны с Россией и Китаем

По его словам, после окончания холодной войны Соединенные Штаты находились в "роскошной обстановке", поскольку им не приходилось рассматривать возможность кризиса в отношениях или прямого вооруженного конфликта с державами, обладающими ядерным потенциалом. Последствия современной конкуренции, отметил Ричард, могут быть очень серьезны.

- Существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если они почувствуют, что проигрыш в конфликте с применением обычных вооружений может угрожать государству, - написал адмирал, добавив, что Стратегическое командование США оценивает вероятность применения ядерного оружия как низкую, но "не невозможную".

По мнению Ричарда, политическому и военному руководству Соединенных Штатов необходимо лучше понимать опасности ядерного конфликта и разработать новые концепции сдерживания и стратегии ведения ядерной войны.

Адмирал отметил, что Стратегическое командование США уже начало пересматривать концепцию сдерживания на основе документа под названием "Риск провала стратегического сдерживания" (Risk of Strategic Deterrence Failure).