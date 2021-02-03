В России создадут единую базу музыкальных инструментов и смычков

Музыкальные инструменты в России будут вносить в единую базу данных - соответствующее положение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. База создается в рамках закона "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и призвана упростить музыкантам вывоз на гастроли за границу инструментов, являющихся культурной ценностью.

Документ опубликован в среду, 3 февраля, на портале правовой информации.

В нем, в частности, говорится, что в базу данных будут вноситься: время и место изготовления инструмента или смычка, его описание и размеры, сведения о маркировке и о том, включен ли инструмент в состав Музейного фонда РФ. Обязательной будет полная информация о владельце и разрешение министерства культуры на временный вывоз.

Изменения в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей" были утверждены Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Они предусматривают маркировку инструментов и смычков, представляющих культурную ценность, с целью их идентификации при пересечении границы.