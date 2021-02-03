Врач рассказала, как COVID-19 влияет на зрение

Коронавирусная инфекция может не только поражать легкие и лишать человека обоняния, но и сказываться на качестве зрения.

Самое частое проявление, сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Ника Тахчиди, - это вирусный конъюнктивит. Он поражает глазную поверхность. При этом у человека могут проявляться и несколько симптомов сразу: покраснение глаз; светобоязнь; слезотечение; ощущение "песка" в глазах; рези в глазах; припухлость век и выделения из глаз.

Из хороших новостей, как отмечает специалист, - то, что вирусный конъюнктивит хорошо лечится стандартной местной противовирусной терапией.

"При этом самостоятельно браться за лечение вирусного конъюнктивита не стоит, лучше обратиться к специалисту, который подберет препараты и дозировки, а также сможет проконтролировать ход лечения", - отмечает офтальмолог.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом