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Рубрика: В мире

Армия Сирии заявила о материальном ущербе в результате израильской атаки

Самолеты израильских ВВС атаковали объекты на юге Сирии. Об этом в среду вечером сообщило командование сирийской армии.

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Отмечается, что удары были нанесены из воздушного пространства оккупированных Голанских высот. Применялись ракеты "воздух-земля" и "земля-земля", пишет РИА Новости.

По данным командования армии САР, системы ПВО сбили большинство ракет. Подчеркивается, что Сирии нанесен материальный ущерб.

Сирийские власти неоднократно призывали Совет Безопасности ООН оказать давление на Израиль для прекращения ударов по сирийской территории. Подчеркивается, что подобные действия нарушают суверенитет Сирии и ведут к росту напряженности в регионе.

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