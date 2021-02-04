Постановление правительства Брянской области от 1 февраля 2021 года № 30-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-3 "О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области" Правительство Брянской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области на 2021 год на душу населения 11280 рублей, для трудоспособного населения - 12085 рублей, пенсионеров - 9860 рублей, детей - 11206 рублей.

2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Исполняющий обязанности Губернатора Ю.В.Филипенко







