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04.02.2021 16:53

ЦИПР-2021 подведет итоги цифровой пятилетки в России 23-25 июня в Нижнем Новгороде

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 23-25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.
Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР
Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР

ЦИПР-2021 станет крупнейшим деловым событием в России в сфере цифровой экономики и войдет в число наиболее значимых деловых мероприятий по итогам 2021 года. Конференция будет расширять аудиторию за счет интеграции новых форматов, привлечения известных международных экспертов и заключения новых партнерств с российскими и зарубежными компаниями. ЦИПР-2021 станет основной площадкой в России для обсуждения трансформации отраслей экономики, цифровизации гуманитарной среды, digital art, развития новых медиа, вопросов интеллектуальной собственности в цифровом мире и других.

"Внедрение цифровых технологий является одним из приоритетов нашей политики. В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, мы рады, что в регионе есть не только богатая история и культура, но и новые проекты. Сегодня Нижегородская область является одним из самых развитых российских субъектов по уровню внедрения цифровых технологий. Конференция ЦИПР поможет нам ускорить цифровое развитие региона и станет одним из главных событий для Нижегородской области в этом насыщенном году", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конференция ЦИПР стала первой площадкой, где стали говорить о необходимости развития цифровой экономики в России как единого целого, не разделяя ее на отдельные технологии. Пять лет назад, в рамках конференции ЦИПР-2016, начал обсуждаться проект программы "Цифровая экономика", и уже через три года на мероприятии представили дорожные карты цифрового развития страны.

"В 2016-2020 годах был заложен фундамент цифровой экономики России, и конференция ЦИПР принимала в этом активное участие. Более 5 лет мы напрямую взаимодействуем с целевой аудиторией для принятия и реализации государственных инициатив и стратегических решений. Мы также уделяем внимание технологиям в гуманитарной сфере, в рамках ЦИПР отдельно выделен стрим Digital Art - развитие этого направления является чрезвычайно перспективным при формировании социальной модели будущего. В рамках ЦИПР-2021 мы не только обозначим ключевые тренды и необходимые последовательные шаги для достижения заложенных показателей к 2025 году, но и представим новые форматы", - сообщила директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическими партнерами ЦИПР являются Госкорпорация Ростех, Госкорпорация Росатом и организация "Цифровая экономика". Мероприятие традиционно проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

В 2020 году конференцию ЦИПР посетил 3 161 человек из 14 стран и более 25 000 человек смотрели трансляции сессий через сайт конференции, YouTube-канал, а также платформу IVI. В рамках выставочной экспозиции было представлено 32 стенда с новейшими технологическими решениями и разработками. Конференция также стала площадкой для подписания 10 соглашений между крупнейшими технологическими компаниями и ведущими регионами РФ.

Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР

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ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика". В 2020 году ЦИПР посетило более 3 000 участников из 14 стран и свыше 25 000 человек смотрели трансляции сессий через сайт конференции, YouTube-канал, а также платформу IVI. В рамках первой волны пандемии Covid ЦИПР организовал серия онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые прошли в мае-июле 2020 года. Суммарное количество просмотров четырех онлайн-сессий на платформах YouTube и "Одноклассники" превысило 1 млн.

Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР.

Пресс-релизы

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