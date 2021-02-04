Эсминец ВМС США прибыл в Японию на постоянное базирование

USS Rafael Peralta типа "Арли Берк" в четверг прибыл на постоянное базирование в порт американской военно-морской базы Йокосука в Японии. Об этом объявило командование седьмого флота ВМС США.

Отмечается, что присутствие эсминца не только укрепляет национальную безопасность США и их союзников, но и улучшает возможности по защите стратегических интересов. USS Rafael Peralta является одним из новейших и самых продвинутых кораблей американских ВМС. Такие корабли демонстрируют приверженность США обеспечению региональной безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление командования.

В зону ответственности седьмого флота ВМС США, базирующегося в Йокосуке, входят западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского.