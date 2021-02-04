Гантраки на базе КамАЗов взяли под охрану важную автотрассу в Сирии

Сирийская армия продолжает применение вооруженных грузовиков - гантраков. Такая техника в настоящее время задействована для охраны стратегической автомобильной трассы Дейр-эз-Зор - Тадмор.

Гантраки на основе КамАЗов на трассе Дейр-эз-Зор - Тадмор. Фото: Sana pic.twitter.com/APEloU0B1C — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 4, 2021

Как сообщает информационное агентство SANA, здесь проводится круглосуточное патрулирование и продолжается уничтожение уцелевших террористических ячеек.

Обращает на себя внимание КамАЗ с установленной в кузове счетверенной зенитной установкой ЗПУ-4 с 14,5-мм пулеметами КПВ. Известно, что они способны уничтожать различные цели на дистанции до 2000 метров. Максимальная скорострельность достигает 2200 выстрелов в минуту.

Ранее такое оружие можно было увидеть в этой "горячей точке" в основном на двухосных вездеходах ГАЗ-3308 "Садко", а теперь его установили и на более тяжелую технику.

Бойцы правительственных войск также перебросили автомобили со смонтированными на платформах "адскими молотилками" - советскими автоматическими пушками АЗП-57 калибра 57 мм зенитно-артиллерийского комплекса С-60. Это грозное средство поражения способно бить снарядами массой почти в три килограмма на 6000 метров. Скорострельность - 70-120 выстрелов минуту.

В отличие от буксируемого варианта, такую импровизированную самоходную установку можно быстро перебросить туда, где бойцы правительственных войск нуждаются в огневой поддержке.