Указ губернатора Ивановской области от 4 февраля 2021 года № 15-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

абзац четвертый подпункта 11.4 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"прием в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного типа круглогодичного действия, включенные в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ивановской области, на основании медицинской справки по форме № 070/у:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"детей, проживающих в Ивановской области, нуждающихся в оздоровлении после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 10.02.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







