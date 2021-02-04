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04.02.2021 15:02
Рубрика: В мире

Как Китай готовится к Олимпиаде-2022

4 февраля начался обратный отсчет до проведения зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Недавно в ходе телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что благодаря активной всесторонней поддержке Китай сможет в срок завершить всю организационную работу, всесторонне и наилучшим образом подготовиться к Пекинской Олимпиаде, чтобы обеспечить ее полный успех.
Китай обещает провести Олимпиаду в срок. Фото: Медиакорпорация Китая

В прошлом году пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным ударом для развития Олимпийского движения, в результате, летнюю Олимпиаду в Токио, чемпионат Европы по футболу и другие международные спортивные соревнования пришлось отложить. Именно поэтому у многих возникают сомнения о том, состоится ли в срок пекинская зимняя Олимпиада?

В январе председатель КНР проинспектировал подготовительную работу к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года, провел телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом. Внимание китайского лидера к процессу подготовки и его обещание провести Олимпиаду в срок вселили надежду на нормальное проведение этого важнейшего международного спортивного события.

Китай пообещал провести Олимпиаду в срок, исходя из следующих аспектов: во-первых, страна добилась огромных успехов в противоэпидемической работе, Китай первым восстановил свою экономику, что создает благоприятные условия для успешной организации зимней Олимпиады. Во-вторых, в подготовительной работе Китай на "отлично" сдал тест на стрессоустойчивость.

На данный момент строительство и реконструкция всех 12 соревновательных объектов были завершены, несмотря на неопределенности и проблемы, вызванные пандемией COVID-19. В их числе Национальный центр по прыжкам на лыжах с трамплина, в основе дизайна которого - традиционный китайский императорский жезл-жуи, и государственный центр конькобежного спорта, также известный как "Ледовая лента" и другие объекты. Помимо того, полностью открыто движение по высокоскоростной железнодорожной линии Пекин-Чжанцзякоу, была сдана в эксплуатацию и ее ответвление - железная дорога Чунли.

В ходе строительства Национального Центра санного спорта и Национального центра прыжков с трамплина, а также других спортивных объектов, было разработано новейшее оборудование, технологии которого могут составить конкуренцию на мировом уровне. Также были выпущены схематичные изображения видов спорта зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

На конец 2020 года Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине подписал соглашения с 38 компаниями-спонсорами. В различных зонах соревнований были разработаны планы по укреплению профессиональных навыков обслуживающего персонала Игр, включая повышение уровня лыжной подготовки и знания иностранных языков.

Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, Китай пообещал обеспечить "успешную, безукоризненную и безопасную организацию" соревнований. Высоко оценив успешное проведение Олимпиады-2008 в Пекине, глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька выразил уверенность, что зимние Олимпийские игры в следующем году покажут такой же высокий уровень, как и в 2008 году.

Проведение Олимпиады в намеченные сроки позволит не только реализовать призыв к 300 миллионам китайцам активно включиться в зимние виды спорта, но и внести вклад в развитие мирового спорта, а также станет наглядным примером реализации концепции глобального сообщества единой судьбы. Будучи единственным городом в мире, в котором пройдут и летние, и зимние Олимпийские игры, Пекин внесет уникальный вклад в международное Олимпийское движение.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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