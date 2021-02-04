Постановление губернатора Костромской области от 4 февраля 2021 года № 19 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 3 февраля 2021 года № 2, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3) следующие изменения:

подпункт 7 пункта 1.4 дополнить словами ", за исключением скамеек (лавочек), предназначенных для отдельных категорий граждан (лиц с ограниченными возможностями, лиц пенсионного возраста, беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 3 лет)";

в пункте 1.9:

подпункт 1 признать утратившим силу;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) организовать работу предприятия общественного питания в пределах временного периода с 6.00 часов до 01.00 часа по местному времени (не допускается работа предприятия общественного питания с 01.00 часа до 6.00 часов), за исключением обслуживания навынос, при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов.";

в подпункте 3 пункта 1.10 слова ", состав организованной группы туристов с гидом не должен превышать 20 человек в одном зале или 30 человек на улице" исключить;

подпункты 1, 4 пункта 3.1 признать утратившими силу;

подпункт 3 пункта 4 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







