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4 февраля 2021 г.

Постановление правительства Магаданской области от 4 февраля 2021 года № 46-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктом 1,26 следующего содержания:

"1.26. Перечень объектов дорожного сервиса согласно приложению № 26 к настоящему постановлению.";

дополнить приложением № 26 согласно приложению к настоящему постановлению;

в Мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

в абзаце тринадцатом пункта 8 слова "25 процентов" заменить словами "50 процентов";

в пункте 9:

абзац пятый подпункта 9 изложить в следующей редакции:

"- бронирования мест, приема и размещения в санаторно-курортных организациях граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в целях их оздоровления, при предъявлении ими справки о перенесенном заболевании, выданной медицинской организацией, и (или) прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при предъявлении ими соответствующей справки, выданной медицинской организацией, не ранее, чем через 21 день после получения гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"-иные случаи, определенные решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области.";

подпункт 12 дополнить абзацем следующего содеражния:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи посещения участниками дорожного движения объектов дорожного сервиса по пути следования, указанных в приложении № 26 к настоящему постановлению.";

абзац второй пункта 17.1 и пункт 17.2 признать утратившими силу;

пункт 1 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли, утвержденных указанным постановлением, дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. При привлечении к работе иностранных граждан организовать:

- единовременное размещение работников, прибывших на работу, в комнатах, предназначенных для наблюдения за их здоровьем, функционирующих по типу обсерваторов и с соблюдением социальной дистанции. Хозяйствующий субъект должен обеспечить их пребывание в данном жилом помещении до направления непосредственно к месту осуществления трудовой деятельности;

- отбор биологического материала у работников и проведение его лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на рибонуклеиновую кислоту SARS-CoV-2, методами иммуноферментного или иммунохроматографического анализа (на наличие иммуноглобулина G (далее - IgG) и иммуноглобулина М (далее - IgM).

По результатам лабораторного исследования:

- работники с положительным результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и (или) при наличии IgM подлежат госпитализации в медицинскую организацию, при этом лица, контактировавшие с больным новой коронавйрусной инфекции (COVID-19), подлежат изоляции и медицинскому наблюдению;

- работники с отрицательным результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и наличием IgG, по результатам медицинского заключения направляются к месту осуществления трудовой деятельности без ограничений;

- работники с отрицательным результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и отсутствием IgG подлежат обсервации в течение 14 календарных дней с момента их размещения.

Повторное лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции организуется для работников с отрицательным результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и отсутствием IgG, не ранее, чем на 8 календарный день с момента размещения работника в обсерваторе.

При получении отрицательного результата повторного лабораторного исследования на основании медицинского заключения работники направляются к месту осуществления трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней с момента размещения работника в обсерваторе.

При наличии положительного результата исследований и (или) появления симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), у работника, в отношении него и лиц, контактировавших с ним, организуется проведение мероприятий, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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