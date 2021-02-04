МИД: РФ продолжит наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу

Россия пока продолжит принимать и проводить наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу, несмотря на запуск процедуры выхода. По словам главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, ближайшие полеты могут состояться в течение месяца, передает РИА Новости.

Напомним, что в середине января российский МИД объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу, из которого ранее вышли США. Тогда "был нарушен баланс интересов государств-участников", говорят на Смоленской площади. При этом в дипведомстве уточняют, что речь пока не идет о нашем выходе из Договора. Для этого Москва должна направить уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Кроме того, если Вашингтон передумает и все же вернется к полному выполнению своих обязательств, Россия "будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе".