НАТО и ООН приветствовали продление ДСНВ

НАТО приветствует продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В распространенном в среду заявлении альянса говорится, что НАТО "с удовлетворением принимает и полностью поддерживает" договоренность, направленную на продление ДСНВ на пять лет, а союзники по НАТО считают, что договор способствует международной стабильности. Альянс также выразил поддержку исполнению ДСНВ и активному диалогу о путях улучшения стратегической безопасности.

Продление ДСНВ поддержали и в ООН. По словам Стефана Дюжаррика - официального представителя генсека - это первый шаг к активизации режима контроля над ядерными вооружениями. ООН призывает США и Россию использовать пять лет, на которые продлен Договор, для переговоров о дальнейшем сокращении вооружений, а также о новых соглашениях в этой сфере, пишет РИА Новости.

Напомним, третьего февраля после обмена соответствующими нотами вступило в силу соглашение России и США о продлении ДСНВ. "Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - отметили в МИД России.

ДСНВ считается ключевым в сфере контроля над вооружениями. Администрация экс-президента США Дональда Трампа отказывалась продлевать Договор под разными предлогами. Однако президент Джозеф Байден согласился продлить ДСНВ в действующей форме на 5 лет.