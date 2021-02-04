Новый многоцелевой автомобиль для армии создадут на базе "Стрелы"

Для российской армии будет разработан многоцелевой небронированный внедорожник на базе автомобиля "Стрела".

Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" (ВПК) Александр Красовицкий. По его словам, в рамках данной линейки уже созданы базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия, а всего семейство будет насчитывать шесть машин. Помимо многоцелевого внедорожника планируется разработать легкий багги для сил специальных операций и бронированные и небронированные универсальные шасси для монтажа различных образцов вооружения и систем.

Одной из особенностей "Стрелы" является широкое использование коммерческих комплектующих. За счет этого автомобили можно ремонтировать и проводить профилактику на многих станциях техобслуживания по всей стране. Этот подход также позволил удешевить разработку по сравнению с бронеавтомобилем "Тигр".

Как уже писала "РГ", эскизы небронированного многоцелевого автомобиля "Стрела" были впервые представлены на форуме "Армия-2020". Вес машины составляет 3,5 тонны, грузоподъемность - одна тонна. Длина составляет 4,7 метра, ширина - 2,2 метра, высота - 2,1 метра. Дорожный просвет - 25 сантиметров.