Около 170 тысяч кур уничтожат в японской префектуре Тиба

В японской префектуре Тиба уничтожат около 170 тысяч кур. Причина - новая вспышка птичьего гриппа, передает агентство Kyodo.

Вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трехкилометровой зоны, а также запрещен вывоз продукции за пределы 10-километровой зоны, пишет РИА Новости. Отметим, что это уже пятый случай заболевания в префектуре Тиба.

Нынешняя вспышка инфекционной болезни в Японии оказалась рекордной по своим масштабам. Очаги птичьего гриппа специалисты обнаружили в 17 из 47 префектур страны. В 40 хозяйствах уничтожено уже около семи миллионов кур.