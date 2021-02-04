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Рубрика: В мире

Около 170 тысяч кур уничтожат в японской префектуре Тиба

В японской префектуре Тиба уничтожат около 170 тысяч кур. Причина - новая вспышка птичьего гриппа, передает агентство Kyodo.

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Вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трехкилометровой зоны, а также запрещен вывоз продукции за пределы 10-километровой зоны, пишет РИА Новости. Отметим, что это уже пятый случай заболевания в префектуре Тиба.

Нынешняя вспышка инфекционной болезни в Японии оказалась рекордной по своим масштабам. Очаги птичьего гриппа специалисты обнаружили в 17 из 47 префектур страны. В 40 хозяйствах уничтожено уже около семи миллионов кур.

В мире Восточная Азия Япония

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