Путин призвал не затягивать с мерами на продовольственном рынке

Люди должны почувствовать результат от усилий властей на продовольственном рынке, заявил президент на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в Кремле.

"В конечном итоге, потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты", - подчеркнул Владимир Путин, выслушав доклад. Решетников заверил, что этим занимаются еженедельно.

"Не затягивайте, пожалуйста, с выработкой этих мер, о которых вы сейчас сами сказали и которые ожидаются со стороны сельского хозяйства и переработчиков", - подчеркнул президент.

Путин также заявил, что ситуация с ценами на социально значимые товары должна регулироваться рыночными механизмами, без административного давления.