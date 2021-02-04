Путин призвал не затягивать с мерами на продовольственном рынке

"В конечном итоге, потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты", - подчеркнул Владимир Путин, выслушав доклад. Решетников заверил, что этим занимаются еженедельно.
"Не затягивайте, пожалуйста, с выработкой этих мер, о которых вы сейчас сами сказали и которые ожидаются со стороны сельского хозяйства и переработчиков", - подчеркнул президент.
Путин также заявил, что ситуация с ценами на социально значимые товары должна регулироваться рыночными механизмами, без административного давления.
Решетников заявил о снижении цен на сахар
"Мы в IV квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности", - заметил Решетников.
После поручения президента меры были приняты незамедлительно. Комплекс мер состоит из двух направлений. Первое - меры административного характера, заключение соглашений с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам и у производителей, и в рознице. Предусмотрена и поддержка производителей.
"Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - доложил министр.
Также был принят широкий пакет мер экономического регулирования.