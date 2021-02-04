Более половины московских безбилетников оплачивают штраф в двойном размере

Всего 30-40% всех пассажиров общественного транспорта Москвы оплачивают штрафы за безбилетный проезд вовремя. Такие данные приводит Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Как напоминает департамент, лучше оплачивать проезд сразу при входе в автобусы, трамваи и электробусы. А при получении штрафа за безбилетеый проезд, оплатить его в течении 60 дней. "Так, не придется потом выплачивать его уже в двукратном размере или разбираться с другими неприятными последствиями", - уточняют в дептрансе.

Напомним, что оплатить штраф удобно через портал госуслуг Москвы, в отделениях банка, информационно- платежных терминалах.