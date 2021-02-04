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04.02.2021 19:07
Рубрика: Экономика

Коммунальные службы столицы начали борьбу со снегопадом

Текст: Ирина Огилько

Городские службы начали проводить сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

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Снегопад в Москве продолжится до утра пятницы, прирост свежевыпавшего снега может составить 4-6 см, местами возможна гололедица.

По мере усиления снегопада коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров и проведет повторную противогололедную обработку. Цикл работ повторят несколько раз. Как отмечают в пресс-службе, в уборке снега задействовано необходимое количество коммунальной техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. Пешеходов попросили быть внимательными во время непогоды, не укрываться под деревьями, а автомобилистов - соблюдать режим, дистанцию и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Напомним, что для утилизации снега в столице работают 56 стационарных снегоплавильных пунктов и несколько десятков мобильных. С начала зимы они переплавили более 6 млн кубометров снега.

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