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04.02.2021 21:30
Рубрика: Происшествия

На западе столицы перекрыто движение из-за аварии

Текст: Ирина Огилько

Движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыто из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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"На Киевском шоссе, 19 км - ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Перекрыто движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД", - сообщает департамент транспорта.

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие. Подробности уточняются, к месту аварии едет карета "скорой помощи".

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