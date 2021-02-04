На западе столицы перекрыто движение из-за аварии

Движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыто из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На Киевском шоссе, 19 км - ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Перекрыто движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД", - сообщает департамент транспорта.

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие. Подробности уточняются, к месту аварии едет карета "скорой помощи".