Омбудсмен Москвы опровергла слухи о переполненных камерах в Сахарово

Не соответствующей действительности назвала информацию о переполненных камерах в Сахарово уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Я вчера была в Сахарово, провела там больше, чем полдня. Осмотрела все камеры, - рассказала она. - Посетила целый ряд камер, большая часть которых на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, всем выдано постельное белье, есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката".

Омбудсмен добавила, что некоторые задержанные высказали жалобы по поводу отсутствия бытовых принадлежностей: у кого-то не было зубных щеток, кому-то не дали полотенце. Но со мной вместе задержанных посещал руководитель, который в моем присутствии гарантировал, что в ближайшие часы все необходимые вещи поступят. Просто в изоляторе на тот период такого количества вещей не было. Они все заказаны, и я надеюсь, что сегодня все в полном объеме уже обеспечены всем необходимым.

Прокомментировала Татьяна Потяева и информацию о том, что в одной камере в Сахарово были якобы размещены 28 человек.

"Мы задали вопрос. Это, по существу, не камера. Это место, куда временно доставили людей. Люди были в автозаках или автобусах, и они попросили их перевести в более удобное место, чтобы на морозе не сидеть в машинах. Им объяснили, что нужно время, чтобы составить объективные материалы по их приему. Они согласились. Поэтому автобус загрузили, и по одному стали вызывать. То есть это была как комната приема. А дальше все были размещены в камерах по четыре-шесть человек", - заявила уполномоченный по правам человека.