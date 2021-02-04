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04.02.2021 20:03
Рубрика: Происшествия

Под Брянском два человека погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

В Брянской области в аварии в Унеченском районе с участием двух легковых автомобилей и большегруза, по предварительным данным, погибли два человека и еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Сообщение о ДТП на трассе А-240 поступило в ЦУКС МЧС по региону в 15:15. Известно, что столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, сообщает сайт ведомства. В аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на госавтоинспекцию региона. Подробности ДТП устанавливаются. На месте аварии пожарно-спасательным подразделением проводились работы по смыву горюче-смазочных материалов.

Это уже вторая крупная авария за сегодняшний день на этой трассе. Первая авария с участием нескольких автомобилей на этой же автодороге Брянск-Новозыбков произошла в 8:25. По информации пресс-службы УГИБДД, 20-летний водитель ВАЗ-21703 не справился с управлением и выехал на "встречку". Сразу же произошло столкновение с грузовиком ГАЗ, за рулем которого был 62-летний мужчина. Грузовик съехал в кювет. А легковушку отбросило на ехавший в сторону Новозыбкова КАМАЗ, а затем произошло столкновение и с МАЗом. Оба большегруза были с прицепами.

В результате ДТП травмы получил 28-летний пассажир легковой машины. Он был госпитализирован. В госавтоинспекции также отмечают, что водитель ВАЗ ранее неоднократно привлекался за превышение скорости.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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