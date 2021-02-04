Под Владимиром тлеет закрытый мусорный полигон

В Петушинском районе Владимирской области задымился закрытый мусорный полигон. В администрации района рассказали, что на территории закрытой Покровской свалки замечено задымление, но его причины пока не установлены. Открытого огня нет.

- Возможно, это не задымление, а парение из-за разницы температур наружного воздуха и внутри полигона. Причину установит комиссия, которая выедет на объект 5 февраля, - рассказали в райадминистрации.

Между тем на официальном сайте органов местного самоуправления Петушинского района размещено сообщение о противопожарных мероприятиях, которые проводятся на полигоне для предупреждения возникновения ЧС и перехода возгорания на лесной массив и жилые строения. В частности, принимаются меры по тушению очагов возгорания. Администрации Нагорного сельского поселения и города Покрова рекомендовано продолжить работу по мониторингу обстановки на свалке и составить график ее ежедневного патрулирования.