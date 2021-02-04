Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых

Вакцина "Спутник V" подходит для людей старшего поколения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

- Люди старшего поколения эту прививку переносят значительно легче, чем молодые. Потому что у молодых людей, как правило, сильный иммунный ответ, - отметил Собянин в беседе с телеканалом "Россия 24". - Поэтому у них чаще встречается температура, какие-то осложнения.

Пожилые люди, подчеркнул он, вакцину воспринимают проще. Прививку, добавил мэр, сделал его 95-летний отец, и никаких осложнений у него не было.