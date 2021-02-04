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04.02.2021 22:16
Рубрика: Общество

В Домодедово в каршеринговой машине нашли енота

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудник каршеринга "Делимобиль" нашел в машине енота. Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, это произошло, когда техник прибыл на плановое обслуживание машины на парковку в аэропорту Домодедово. Когда он открыл капот, чтобы долить в бачок незамерзайку, то увидел животное.

Фото: iStock
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"Скорее всего, енот пригрелся и уснул, - отметили представители "Делимобиля". - Уже приезжали ловцы, но выманить зверька не удалось. Сейчас ждем вторую команду".

Сотрудники сервиса намерены дождаться, когда енота достанут из машины. Персонал решил позаботиться о его судьбе.

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