В Москве подросток умер после катания на "ватрушке"

В одной из столичных больниц умер подросток, пострадавший во время катания на "ватрушке" во время новогодних праздников, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Травмированный 15-летний юноша умер в реанимации. Врачи боролись за его жизнь около месяца, но травмы оказались слишком тяжелыми: у парня был отек мозга и множественные переломы.

Молодой человек со своим другом катались на "ватрушке", прицепленной к автомобилю. Юноша врезался в дерево в 1-м Миргородском переулке. Он получил тяжелейшие травмы, спасти его, к сожалению, не удалось.